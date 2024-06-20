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Паулу Барбоза: проблема сборной Португалии заключается в том, что игроки ищут Роналду

Паулу Барбоза: проблема сборной Португалии заключается в том, что игроки ищут Роналду
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Известный агент ФИФА Паулу Барбоза высказался об игре 39-летнего лидера сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в 1-м туре над Чехией (2:1) на чемпионате Европы — 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Провод – 62'     1:1 Гранач – 69'     2:1 Консейсау – 90+2'    

«Наша проблема заключается в том, что игроки ищут Роналду. У Португалии гораздо больше талантов, которые позволяют играть иначе и не зависеть от Криштиану. Сегодня играли по-другому, и из-за этого появились трудности с тем, чтобы забить.

Останется ли Роналду в основе дальше? Посмотрим, но тренер должен думать о том, что лучше для команды, а не ставить выше личные цели, которые не соответствуют интересам всей сборной», — приводит слова Барбозы Metaratings.

Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией. В последний раз между собой португальцы и чехи играли в 2022 году в матче группового этапа Лиги наций. Победу со счётом 4:0 в той встрече одержала национальная команда Португалии. На чемпионате Европы 2012 года сборная Чехии уступила Португалии (0:1) на стадии 1/4 финала.

Расписание матчей Евро-2024
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