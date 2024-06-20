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Евро-2024: результаты матчей 19 июня, турнирная таблица

Евро-2024: результаты матчей 19 июня, турнирная таблица
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14 июня 2024 года матчем Германия — Шотландия (5:1) стартовал чемпионат Европы по футболу. Континентальное первенство проходит в Германии. В пятый игровой день чемпионата Европы, 19 июня, состоялись три матча в группах A и B.

Результаты матчей чемпионата Европы, 19 июня:

группа B. Хорватия — Албания — 2:2;
группа A. Германия — Венгрия — 2:0;
группа A. Шотландия — Швейцария — 1:1.

После 1-го тура турнирную таблицу группы A по-прежнему возглавляет сборная Германия, обеспечившая себе досрочный выход в плей-офф Евро-2024 с шестью набранными очками. Следом за ней идёт Швейцария, которая имеет в своём активе четыре очка. На третьем месте сборная Шотландии (1). Таблицу группы замыкает Венгрия (0). В группе B после ничьей Хорватии и Албании изменений не произошло. Албанцы всё так же занимают третье место, а хорваты продолжают находиться на четвёртой строчке. Только теперь обе сборные имеют в своём активе по одному набранному очку.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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