Евро-2024: результаты матчей 19 июня, турнирная таблица

14 июня 2024 года матчем Германия — Шотландия (5:1) стартовал чемпионат Европы по футболу. Континентальное первенство проходит в Германии. В пятый игровой день чемпионата Европы, 19 июня, состоялись три матча в группах A и B.

Результаты матчей чемпионата Европы, 19 июня:

группа B. Хорватия — Албания — 2:2;

группа A. Германия — Венгрия — 2:0;

группа A. Шотландия — Швейцария — 1:1.

После 1-го тура турнирную таблицу группы A по-прежнему возглавляет сборная Германия, обеспечившая себе досрочный выход в плей-офф Евро-2024 с шестью набранными очками. Следом за ней идёт Швейцария, которая имеет в своём активе четыре очка. На третьем месте сборная Шотландии (1). Таблицу группы замыкает Венгрия (0). В группе B после ничьей Хорватии и Албании изменений не произошло. Албанцы всё так же занимают третье место, а хорваты продолжают находиться на четвёртой строчке. Только теперь обе сборные имеют в своём активе по одному набранному очку.