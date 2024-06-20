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Тренер Швейцарии Якин высказался о матче с Шотландией на Евро-2024

Тренер Швейцарии Якин высказался о матче с Шотландией на Евро-2024
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о матче с Шотландией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
1 : 1
Швейцария
1:0 Мактоминей – 13'     1:1 Шакири – 26'    

«Шотландии нужно было прийти в себя. Они были подавлены, их гордость была задета. Мы ожидали давления и предполагали, что они закроют пространство в центре поля. Могли выиграть матч, но шотландцы также создавали моменты», — приводит слова Якина пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встретились сборные Шотландии и Швейцарии, завершился с ничейным счётом 1:1.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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