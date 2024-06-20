Тренер Швейцарии Якин высказался о матче с Шотландией на Евро-2024

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о матче с Шотландией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии.

«Шотландии нужно было прийти в себя. Они были подавлены, их гордость была задета. Мы ожидали давления и предполагали, что они закроют пространство в центре поля. Могли выиграть матч, но шотландцы также создавали моменты», — приводит слова Якина пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встретились сборные Шотландии и Швейцарии, завершился с ничейным счётом 1:1.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).