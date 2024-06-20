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Павел Разживин: можно смело говорить, что Швейцария сыграет в плей-офф Евро

Павел Разживин: можно смело говорить, что Швейцария сыграет в плей-офф Евро
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Комментатор Okko Павел Разживин высказался о ничьей в матче 2-го тура чемпионата Европы – 2024 между сборной Швейцарии и национальной командой Шотландии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
1 : 1
Швейцария
1:0 Мактоминей – 13'     1:1 Шакири – 26'    

«Шотландцы добывают свои первые очки на турнире! Да, не самая яркая игра от команды Стива Кларка, но характер и боевитость позволяют оставаться на плаву. Шотландия забила свой гол при быстром выходе в контратаку, где результативный удар остался за Скоттом Мактоминеем.

Швейцария сумела вернуться в игру, но не сразу. Здесь стоит отметь сумасшедший гол Шердана Шакири, который воспользовался ошибкой в обороне Шотландии. Шакири стал первым швейцарцем, забившим на трёх разных Евро. Более того, Шакири забил свой 10 гол на крупных турнирах (ЧМ + Евро).

Уже можно смело говорить, что Швейцария сыграет в плей-офф Евро-2024. У Шотландии в последнем туре будет серьезная битва с Венгрией, которая еще сохраняет минимальные шансы на плей-офф», – сказал Разживин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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