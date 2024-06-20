Игрок сборной Украины рассказал о разговоре без тренера в раздевалке после матча Евро-2024

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о разговоре в раздевалке без присутствия тренера после поражения в матче Евро-2024 со сборной Румынии (0:3).

«То, что было на высоких тонах – это 100 процентов. То, о чём мы говорили в раздевалке после матча, останется в раздевалке. Я говорю, самое главное – то, что то, что сказали в раздевалке, всем нужно подумать над этим и сделать правильные выводы.

Я считаю, что у нас есть очень опытные футболисты, которые могут помочь молодым игрокам. У них уже есть опыт, Ярмоленко уже четвёртое Евро играет. От капитана, от ребят, уже опытных, мы услышали много добрых слов, скажем так», — сказал Малиновский на пресс-конференции.

В следующем матче сборная Украины встретится со Словакией, а Румыния проведёт матч с Бельгией.

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