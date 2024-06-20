Тренер Швейцарии прокомментировал исторический гол Шакири на Евро-2024 с Шотландией

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о голе Шердана Шакири в матче с Шотландией во 2-м туре чемпионата Европы – 2024 в Германии. Напомним, матч завершился с ничейным счётом 1:1.

«Шакири доказал сегодня, что он живёт и дышит ради таких моментов. Это был невероятно точный удар, и это было единственное, что он мог сделать в этой ситуации», – приводит слова Якина пресс-служба УЕФА.

Отметим, Шакири, забив гол в ворота Шотландии, стал единственным среди европейцев, кто отличился на каждом крупном турнире среди сборных начиная с чемпионата мира в 2014 году.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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