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Жерар Пике назвал две сборные, которые претендуют на победу на Евро-2024

Жерар Пике назвал две сборные, которые претендуют на победу на Евро-2024
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Бывший футболист сборной Испании Жерар Пике назвал две национальные команды, которые претендуют на победу на чемпионате Европы-2024.

«Конечно, у Германии есть шанс выиграть титул. Они конкурентоспособные. Часто выигрывали турниры, и я убежден, что как хозяева они очень сложный соперник. В сборной Испании аналогичная ситуация с немецкой командой. Это смена поколений. В последние годы Испания всегда показывала хорошее лицо на турнирах и является претендентом на титул», — приводит слова Пике Sport Bild.

Напомним, сборная Германии выиграла уже два матча на Евро-2024. В первом туре команда разгромила Шотландию (5:1), а после этого обыграла Венгрию (2:0). Сборная Испании в первом туре разгромила сборную Хорватии (3:0).

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