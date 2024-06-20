Тренер Швейцарии Якин: Шотландия создала нам больше проблем, чем Венгрия

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин сравнил матчи с Венгрией (3:1) и Шотландией (1:1) на групповом этапе чемпионата Европы – 2024.

«Если сравнивать две команды, с которыми мы встречались на турнире, то да, Шотландия создала нам больше проблем, особенно в первом тайме. Игра между Шотландией и Венгрией будет напряжённой. Они будут бороться за выход в плей-офф. Мы тоже продолжаем бороться. Мы сыграли два матча, у нас четыре очка, посмотрим, что будет в матче против Германии», – приводит слова Якина пресс-служба УЕФА.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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