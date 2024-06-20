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Тренер Швейцарии Якин: Шотландия создала нам больше проблем, чем Венгрия

Тренер Швейцарии Якин: Шотландия создала нам больше проблем, чем Венгрия
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин сравнил матчи с Венгрией (3:1) и Шотландией (1:1) на групповом этапе чемпионата Европы – 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
1 : 1
Швейцария
1:0 Мактоминей – 13'     1:1 Шакири – 26'    

«Если сравнивать две команды, с которыми мы встречались на турнире, то да, Шотландия создала нам больше проблем, особенно в первом тайме. Игра между Шотландией и Венгрией будет напряжённой. Они будут бороться за выход в плей-офф. Мы тоже продолжаем бороться. Мы сыграли два матча, у нас четыре очка, посмотрим, что будет в матче против Германии», – приводит слова Якина пресс-служба УЕФА.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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Окончен
1 : 3
Швейцария
0:1 Дуа – 12'     0:2 Эбишер – 45'     1:2 Варга – 66'     1:3 Эмболо – 90+3'    
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