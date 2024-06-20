ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тони Кроос в матче с Венгрией обновил статистический рекорд Евро-2024

Тони Кроос в матче с Венгрией обновил статистический рекорд Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос обновил рекорд чемпионата Европы – 2024 по передачам между линиями, совершив 47 таких пасов в матче 2-го тура турнира с Венгрией (2:0). Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Венгрия
1:0 Мусиала – 22'     2:0 Гюндоган – 67'    

По информации источника, в матче 1-го тура с Шотландией (5:1) 34-летний хавбек сделал 30 таких передач. Ближайшим преследователем является полузащитник сборной Португалии Витинья, который сделал 21 передачу между линиями в игре 1-го тура с Чехией (2:1). Четвёртый результат на счету хорватского капитана Луки Модрича – 20 в матче с Албанией.

Национальные команды Венгрии и Германии выступают в группе A со Швейцарией и Шотландией. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Германия с разгромным счётом обыграла Шотландию (5:1), в то время как Венгрия уступила Швейцарии (1:3). Сборная Германии досрочно вышла в плей-офф Евро-2024, набрав шесть очков после двух туров.

Материалы по теме
Кроос: приятно, что сборная Германии стала вновь радовать свою страну
Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024: итоговый список команд:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android