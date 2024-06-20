Тони Кроос в матче с Венгрией обновил статистический рекорд Евро-2024

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос обновил рекорд чемпионата Европы – 2024 по передачам между линиями, совершив 47 таких пасов в матче 2-го тура турнира с Венгрией (2:0). Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации источника, в матче 1-го тура с Шотландией (5:1) 34-летний хавбек сделал 30 таких передач. Ближайшим преследователем является полузащитник сборной Португалии Витинья, который сделал 21 передачу между линиями в игре 1-го тура с Чехией (2:1). Четвёртый результат на счету хорватского капитана Луки Модрича – 20 в матче с Албанией.

Национальные команды Венгрии и Германии выступают в группе A со Швейцарией и Шотландией. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Германия с разгромным счётом обыграла Шотландию (5:1), в то время как Венгрия уступила Швейцарии (1:3). Сборная Германии досрочно вышла в плей-офф Евро-2024, набрав шесть очков после двух туров.

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