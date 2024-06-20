Блогер из Швеции рассказала о неприятной встрече с Криштиану Роналду

Блогер из Швеции Санне Йозефсон, отвечая на вопрос о самой неприятной встрече со знаменитостью, назвала имя португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Думаю, менеджер Роналду был немного влюблён в мою подругу, поэтому они пригласили нас выпить в отель «Беверли-Хиллз». У нас не получилось хорошо поговорить. Мы собирались заказать что-нибудь попить, а потом Роналду сказал, что будет только воду, потому что хочет сохранить свои кубики пресса. Тогда я подумала, что нам не о чем говорить», — приводит слова Роналду The Sun.

Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года. Сейчас Роналду принимает участие на Евро-2024 в составе сборной Португалии.

Криштиану Роналду на прогулке с детьми по пляжу