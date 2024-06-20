Экс-игрок «Тоттенхэма» Бенталеб был экстренно госпитализирован с сердечным приступом

Бывший игрок «Тоттенхэма», выступающий за французский «Лилль» Набиль Бенталеб был доставлен в больницу с болезнью. Об этом сообщает пресс-служба «Лилля».

По информации источника, 29-летний алжирец заболел вечером во вторник, 18 июня. Игрока немедленно поместили под опеку и отправили в университетскую больницу Лилля для госпитализации. Сообщается, что «Лилль» максимально тесно сопровождает Набиля во время этого испытания и оказывает ему всю свою поддержку. Клуб также призывает уважать частную жизнь игрока, поэтому не называет диагноз, однако в СМИ сообщается, что у Бенталеба был сердечный приступ. Этот диагноз подтвердила и Алжирская федерация футбола.

Бенталеб подписал контракт с «Лиллем» в августе 2023 года. В минувшем сезоне алжирец провел 34 матча за французский клуб во всех турнирах и сделал три результативные передачи. «Лилль» по итогам сезона занял четвёртое место в Лиге 1.

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