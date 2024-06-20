Шакири объяснил, как забил невероятный гол в ворота Шотландии на Евро-2024

Полузащитник сборной Швейцарии Шердан Шакири рассказал, как забил в матче 2-го тура чемпионата Европы — 2024 с Шотландией (1:1).

«Я увидел, что вратарь вышел далеко, и подумал про себя: давай же, бей сейчас. Конечно, это был очень важный гол. И столь же красивый», — приводит слова Шакири пресс-служба УЕФА.

Отметим, Шакири, забив гол в ворота Шотландии, стал единственным среди европейцев, кто отличился на каждом крупном турнире среди сборных начиная с чемпионата мира в 2014 году.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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