Форвард сборной Албании – о ничьей с Хорватией: у нас были шансы выиграть этот матч

Нападающий сборной Албании Ясир Асани высказался о ничьей в матче с Хорватией (2:2) во втором туре Евро-2024.

«Мы провели очень хорошую игру, особенно в первом тайме, и, если бы нам повезло, у нас были бы шансы выиграть этот матч. Хорватия — очень хорошая команда. Мы должны получать от этого удовольствие, потому что мы играли против одной из лучших команд турнира. Они столько раз доставляли нам трудности. Вам придётся много бегать против таких команд, как Хорватия, поэтому я был бы счастлив, если бы взяли три очка, но даже одно очко — это неплохо», — приводит слова Асани официальный сайт УЕФА.

В следующем туре сборная Албании встретится с национальной командой Испании. Матч состоится 24 июня, начало – 23:00 мск.

Проход фанатов Хорватии и Албании перед матчем