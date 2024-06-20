«Реал» определился с двумя кандидатами на замену Карвахалю в 2025 году

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль может покинуть «Королевский клуб» по окончании сезона-2024/2025. Об этом сообщает AS.

По информации источника, клуб ещё не продлил с защитником контракт, который истекает летом следующего года, поэтому рассматривает потенциальные варианты в случае, если с Карвахалем договориться не удастся. Сообщается, что в руководстве имеются контакты по возвращению в мадридский клуб марокканца из «ПСЖ» Ашрафа Хакими. Вторым вариантом в шорт-листе «сливочных» является латераль лондонского «Челси» Рис Джеймс.

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Напомним, Карвахаль является воспитанником мадридского «Реала». В сезоне-2012/2023 испанец выступал за «Байер» на правах аренды, с 2013-го Даниэль играет за первую команду «Реала». В минувшем сезоне на его счету 41 матч за клуб во всех турнирах, шесть забитых мячей и пять голевых передач.

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