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Тренер сборной Испании оценил уровень Италии перед матчем Евро-2024

Тренер сборной Испании оценил уровень Италии перед матчем Евро-2024
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о предстоящем матче с национальной команды Италии во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу – 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Они участвуют во всех международных соревнованиях. Испания — Италия — это классическая игра, она легко может стать финалом. У них отличные игроки, отличный тренер и настоящая футбольная культура. Одна из величайших национальных сборных. Я уверен, что это будет великолепное зрелище и отличная игра. Это будет битва, достойная этого соревнования. Мы сделаем всё возможное, чтобы победить», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Матч между сборными Испании и Италии пройдёт 20 июня в Гельзенкирхене, начало – 22:00 мск.

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