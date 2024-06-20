Хавбек Испании Баэна высказался о своём будущем на фоне интереса «Барселоны»

Полузащитник «Вильярреала» и сборной Испании Алекс Баэна, который стал лучшим ассистентом сезона-2023/2024 в Ла Лиге, высказался о своём будущем перед матчем 2-го тура чемпионата Европы – 2024 с Италией.

«Моё будущее? Мне нравится стиль игры «Барселоны». Эта команда владеет мячом, всегда атакует – такой футбол идёт мне на пользу. Когда ты нужен большим клубам, ты получаешь отличную возможность. Мы сядем и поговорим, если поступит предложение», – сказал Баэна на пресс-конференции перед матчем.

В минувшем сезоне Баэна провёл за «Вильярреал» 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 18 результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Отметим, помимо Италии и Испании, в группе B находятся Албания и Хорватия. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

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