Альфонсо Дэвис ответил на вопрос о возможном переходе в «Реал»

Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис высказался о возможном переходе в мадридский «Реал».

«Переход в «Реал»? Когда Кубок Америки закончится, посмотрим, что произойдёт», – приводит слова Дэвиса Marca.

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Ранее сообщалось, что Дэвис сейчас ближе к продлению контракта с мюнхенцами, чем к переезду в Испанию, однако сам игрок надеется, что мадридский клуб сможет договориться с «Баварией» о трансфере.

В минувшем сезоне Дэвис принял участие в 42 матчах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает канадца в € 50 млн.

Напомним, Кубок Америки пройдёт с 20 июня по 14 июля. Игры группового этапа будут проходить с 20 июня по 2 июля, четвертьфиналы — с 4 по 6 июля, полуфиналы — 9 и 10 июля, матч за третье место состоится 13 июля. Финальный матч Кубка Америки состоится в Майами 14 июля. Матчи Кубка Америки – 2024 примут 14 городов США. Сборная Канады на групповом этапе встретится с Аргентиной, Перу и Чили.

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