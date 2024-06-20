Стало известно имя игрока, которого Флик хочет видеть в атаке «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик определился с усилением атакующей линии команды в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Sport.es Иван Сан Антонио.

По информации источника, немецкий специалист не против трансфера вингера «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямса, однако данная сделка считается очень сложной для каталонской команды. Вторым и на данный момент приоритетным вариантом Флик считает другого игрока испанской национальной команды, универсального атакующего полузащитника «РБ Лейпцига» Даниэля Ольмо, который является воспитанником каталонской команды. Сообщается, что немецкий специалист знает как использовать Ольмо, чтобы тот принёс в игру команды нужную динамику.

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Напомним, в минувшем сезоне Ольмо принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

На счету Нико Уильямса в минувшем сезоне 39 матчей, в которых он забил восемь мячей и отдал 19 голевых передач. Ориентировочная стоимость игрока на интернет-портале Transfermarkt составляет € 60 млн. Контракт у Нико с баскским клубом рассчитан до лета 2027 года.

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