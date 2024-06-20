«Интер Майами» без Месси и Суареса победил «Коламбус Крю» в матче МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Коламбус Крю» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в американском Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 10-й минуте счёт открыл ямайский защитник хозяев Йен Фрэй. Через 10 минут эквадорский форвард Леонардо Кампана удвоил преимущество «Интер Майами». Ещё до перерыва с передачи Эйдана Морриса в составе Коламбуса отличился колумбийский форвард Кучо Эрнандес.

В этой встрече не принимали участие нападающие Лионель Месси и Луис Суарес, которые отправились в составе своих сборных на Кубок Америки. Защитник Жорди Альба и хавбек Серхио Бускетс провели на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметились.

Отметим, «Интер Майами» прервал беспроигрышную «Коламбус Крю» из четырёх матчей кряду.

В следующем туре «Интер Майами» сыграет с «Нэшвиллом», а «Коламбус Крю» проведёт матч со «Спортинг Канзас-Сити». «Интер Майами» возглавляет сводную турнирную таблицу МЛС, записав в свой актив 41 очко. «Коламбус Крю» остаётся на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 27 очков.

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