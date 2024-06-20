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Лионель Месси сравнил давление в МЛС и Европе

Лионель Месси сравнил давление в МЛС и Европе
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сравнил давление в МЛС и Европе.

«В МЛС ты не играешь много матчей в неделю. Это даёт тебе время жить, заниматься другими делами, в отличие от Европы.

В Европе в первую очередь ты ухаживаешь за собой, хорошо отдыхаешь, хорошо питаешься, а потом, если не получим результат, тебя лишат всего, что ты сделал в течение недели.

В МЛС у тебя немного больше свободы в этом смысле. Хотя мы все хотим постоянно побеждать, как я говорил, ты воспринимаешь это по-другому. Давление другое», — приводит слова Месси AS.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 30 млн.

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