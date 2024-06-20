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Сборная Португалии обратилась к болельщикам после победы над Чехией на Евро-2024

Сборная Португалии обратилась к болельщикам после победы над Чехией на Евро-2024
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Пресс-служба сборной Португалии опубликовала пост в своей социальной сети, обратившись к болельщиком своей команды, после победы в матче 1-го тура чемпионата Европы – 2024 с Чехией (2:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Провод – 62'     1:1 Гранач – 69'     2:1 Консейсау – 90+2'    

«Триумф национальной сборной в этот вторник против Чехии стал самой просматриваемой программой года: 5,3 миллиона зрителей. Спасибо всем вам за вашу поддержку!» – написала пресс-служба сборной Португалии на странице в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией. В последний раз между собой португальцы и чехи играли в 2022 году в матче группового этапа Лиги наций. Победу со счётом 4:0 в той встрече одержала национальная команда Португалии. На чемпионате Европы 2012 года сборная Чехии уступила Португалии (0:1) на стадии 1/4 финала.

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