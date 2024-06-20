Сборная Португалии обратилась к болельщикам после победы над Чехией на Евро-2024

Пресс-служба сборной Португалии опубликовала пост в своей социальной сети, обратившись к болельщиком своей команды, после победы в матче 1-го тура чемпионата Европы – 2024 с Чехией (2:1).

«Триумф национальной сборной в этот вторник против Чехии стал самой просматриваемой программой года: 5,3 миллиона зрителей. Спасибо всем вам за вашу поддержку!» – написала пресс-служба сборной Португалии на странице в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией. В последний раз между собой португальцы и чехи играли в 2022 году в матче группового этапа Лиги наций. Победу со счётом 4:0 в той встрече одержала национальная команда Португалии. На чемпионате Европы 2012 года сборная Чехии уступила Португалии (0:1) на стадии 1/4 финала.

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