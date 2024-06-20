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Жерар Пике назвал футболиста, который определит эпоху

Жерар Пике назвал футболиста, который определит эпоху
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Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике назвал игрока, который определит эпоху.

«Ламин Ямаль определит эпоху. На чемпионате Европы происходит общая смена поколений. Появляются новые игроки, такие как Ямаль в Испании. В Германии это Мусиала, в Англии — Беллингем. Есть ряд молодых игроков с прекрасным будущим, и чемпионат Европы станет поворотным моментом», — приводит слова Пике Sport Bild.

Напомним, Ямаль в составе сборной Испании принимает участие на чемпионате Европы – 2024. Он принял участие в одном матче, в котором отличился результативной передачей. Во втором туре сборной Испании предстоит провести матч с Италией. Матч состоится 20 июня в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена».

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