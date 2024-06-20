Хавбек Испании Фабиан Руис поделился ожиданиями от матча со сборной Италии на Евро

Полузащитник сборной Испании, лучший игрок матча с Хорватией, Фабиан Руис высказался о предстоящем матче 2-го тура чемпионата Европы – 2024 с Италией.

«Я ожидаю, что Италия будет играть в своей привычной манере. Думаю, наш тренерский штаб отлично изучил игру соперников, поэтому мне не пришлось делиться никакой информацией о Спаллетти. Мы знаем, что он отличный тренер, делающий ставку на высокий прессинг. Нас ждёт трудная игра. Для меня встреча с Италией будет особенной. Я люблю эту страну, долго играл в «Наполи», у меня там много друзей. Надеюсь, об этом вечере останутся приятные воспоминания», – приводит слова Руиса сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, Фабиан Руис отметился в игре с Хорватией голом и результативной передачей.

Отметим, помимо Италии и Испании, в группе B находятся Албания и Хорватия. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

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