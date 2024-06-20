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Нико Уильямс назвал игрока, который вдохновлял его в детстве

Нико Уильямс назвал игрока, который вдохновлял его в детстве
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Вингер «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямс высказался об игроке итальянской сборной, который вдохновлял его в детстве, в преддверии матча 2-го тура чемпионата Европы – 2024 с Италией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В своё время мне нравился Балотелли. Я отлично помню, как он играл на Евро-2012, и я следил за ним ещё со времён его выступления в «Манчестер Сити». Многие из нас, включая меня и моего брата Иньяки, копировали его причёску», – приводит слова Уильямса La Gazzetta dello Sport.

Отметим, помимо Италии и Испании, в группе B находятся Албания и Хорватия. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

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