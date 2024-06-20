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Каспер Шмейхель высказался о Гарри Кейне накануне матча Дания – Англия на Евро-2024

Каспер Шмейхель высказался о Гарри Кейне накануне матча Дания – Англия на Евро-2024
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Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель высказался о форварде национальной команды Англии Гарри Кейне накануне матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Три года назад сборная Англии была командой мирового уровня, и если вы посмотрите на некоторые дополнения и опыт, который они приобрели, Англия, вероятно, станет лучшей командой. Нам придётся быть на вершине, чтобы победить их. Кейн невероятно трудолюбив, он один из лучших нападающих в мире. Больше о нём ничего не скажешь», — приводит слова Шмейхеля официальный сайт УЕФА.

Матч между сборными Дании и Англии состоится во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк» 20 июня, начало – 19:00 мск.

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