Рабьо рассказал о взаимодействии с Канте в составе сборной Франции на Евро-2024

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо рассказал об установке главного тренера Дидье Дешама на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 со сборной Австрии (1:0).

«Инструкции, которые мы получили, заключаются в том, чтобы поначалу не слишком сильно проецировать себя, а больше заниматься отбором мяча для подачи атакующим игрокам. Мне нравится идти вперёд, и я смог сделать это во время матча. Но тренер просит нас оставаться в безопасности. С Канте задачи были хорошо распределены, и мы были эффективны в восстановлении. В целом, мы провели очень хорошую игру», — приводит слова Рабьо RMC.

Следующий матч французы проведут 21 июня на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» (Лейпциг) со сборной Нидерландов.

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