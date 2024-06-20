Голкипер Нидерландов: честно говоря, для меня не имеет значения, будет ли на матче Мбаппе

Голкипер сборной Нидерландов Барт Вербрюгген высказался о возможном участии нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в очном матче во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.

Ранее 25-летний футболист сломал нос в игре со сборной Австрии (1:0), после чего был госпитализирован. По информации СМИ он сможет вернуться к третьему матчу в группе со сборной Польши.

«Честно говоря, для меня не имеет значения, будет ли на матче Мбаппе. У Франции много других хороших нападающих и сильный состав. Конечно, Мбаппе – супер игрок, но мы никого не боимся», — приводит слова Вербрюггена RMS.

Матч между командами состоится 21 июня на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» (Лейпциг) в 22:00 мск.

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