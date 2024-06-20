ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Словения — Сербия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин: игра сборной Шотландии против Швейцарии на Евро-2024 стала сюрпризом

Аршавин: игра сборной Шотландии против Швейцарии на Евро-2024 стала сюрпризом
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал игру сборной Шотландии против национальной команды Швейцарии в матче 2-го тура группового турнира чемпионата Европы — 2024 (1:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
1 : 1
Швейцария
1:0 Мактоминей – 13'     1:1 Шакири – 26'    

«Небольшим сюрпризом стала игра Шотландии. Они настолько были беспомощны против немцев, а сегодня показали достойную игру. Будто за эти два или три дня с ними что‑то случилось. Откуда‑то появились шотландский характер, шотландская боевитость. Несколько серьезных игроков у Шотландии есть. Я не думаю, что тренер специально не дал нагрузки к матчу против Германии», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная Шотландии сыграла вничью со счётом 1:1 с командой Швейцарии в своём втором матче на Евро-2024. На 13-й минуте счёт открыл хавбек «тартановой армии» Скотт Мактоминей, на 26-й минуте Шердан Шакири забил ответный гол. Ранее в своём стартовом матче на турнире шотландцы потерпели разгромное поражение от сборной Германии со счётом 1:5.

Материалы по теме
Тренер Швейцарии Якин: Шотландия создала нам больше проблем, чем Венгрия
Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android