Аршавин: игра сборной Шотландии против Швейцарии на Евро-2024 стала сюрпризом

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал игру сборной Шотландии против национальной команды Швейцарии в матче 2-го тура группового турнира чемпионата Европы — 2024 (1:1).

«Небольшим сюрпризом стала игра Шотландии. Они настолько были беспомощны против немцев, а сегодня показали достойную игру. Будто за эти два или три дня с ними что‑то случилось. Откуда‑то появились шотландский характер, шотландская боевитость. Несколько серьезных игроков у Шотландии есть. Я не думаю, что тренер специально не дал нагрузки к матчу против Германии», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная Шотландии сыграла вничью со счётом 1:1 с командой Швейцарии в своём втором матче на Евро-2024. На 13-й минуте счёт открыл хавбек «тартановой армии» Скотт Мактоминей, на 26-й минуте Шердан Шакири забил ответный гол. Ранее в своём стартовом матче на турнире шотландцы потерпели разгромное поражение от сборной Германии со счётом 1:5.