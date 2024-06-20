ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Евро-2024 на 20 июня

Расписание матчей Евро-2024 на 20 июня
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 июня, состоится шестой игровой день чемпионата Европы — 2024. Он вместит в себя три матча: начнут команды из группы С, Словения встретится с Сербией, а Дания – с Англией. После этого переместимся в группу В, где между собой сыграют испанцы и итальянцы.

Расписание Евро-2024 на 20 июня:

  • Словения — Сербия. 16:00 мск;
  • Дания — Англия. 19:00 мск;
  • Испания — Италия. 22:00 мск.
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 16:00 МСК
Словения
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Материалы по теме
Мбаппе вообще ещё сыграет на этом Евро? Что известно о переломе носа француза
Мбаппе вообще ещё сыграет на этом Евро? Что известно о переломе носа француза

Звёздные «ветераны» Евро-2024

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android