Принадлежащий «Зениту» Ренан стал трансферной целью «Порту» — Бруну Андраде

20-летний бразильский центральный защитник Роберт Ренан, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», стал объектом трансферного интереса португальского «Порту», сообщает в социальной сети X (ранее — Twitter) журналист Бруну Андраде.

По данным источника, «драконы» стремятся укрепить линию обороны и планируют приобрести двух центральных защитников, одним из которых может стать Ренан.

С января 2024 года футболист выступает на правах аренды за «Интернасьонал» из Порту-Алегри, срок действия арендного соглашения истекает 31 декабря 2024 года. В составе бразильского клуба Роберт Ренан провёл 20 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Трансферная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 9 млн, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2028 года.