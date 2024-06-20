ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Принадлежащий «Зениту» Ренан стал трансферной целью «Порту» — Бруну Андраде

Принадлежащий «Зениту» Ренан стал трансферной целью «Порту» — Бруну Андраде
Аудио-версия:
Комментарии

20-летний бразильский центральный защитник Роберт Ренан, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», стал объектом трансферного интереса португальского «Порту», сообщает в социальной сети X (ранее — Twitter) журналист Бруну Андраде.

По данным источника, «драконы» стремятся укрепить линию обороны и планируют приобрести двух центральных защитников, одним из которых может стать Ренан.

С января 2024 года футболист выступает на правах аренды за «Интернасьонал» из Порту-Алегри, срок действия арендного соглашения истекает 31 декабря 2024 года. В составе бразильского клуба Роберт Ренан провёл 20 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Трансферная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 9 млн, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2028 года.

Материалы по теме
Агент Ренана отреагировал на интерес к игроку «Зенита» со стороны «Марселя»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android