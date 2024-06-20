Экс-игрок сборной Португалии: Роналду на 100% заслужил выйти в старте на матч с Турцией

Экс-игрок сборной Португалии Антониу Фонсека высказался об игре нападающего Криштиану Роналду в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 с Чехией (2:1).

«Криштиану – это очень важный игрок для нынешней сборной Португалии. Его присутствие на поле органично влияет на всех игроков вокруг него, включая и соперников. Игра Роналду влияет на игровые стратегии и, конечно же, решения игроков на поле. Он на сто процентов заслужил выйти в старте на следующий матч», – приводит слова Фонсеки Metaratings.

Следующий матч Португалия проведёт 22 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Боруссия) с Турцией, начало в 19:00 мск.

В минувшем сезоне Роналду сыграл 45 матчей, забил 44 мяча и отдал 13 голевых передач.

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