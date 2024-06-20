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Экс-игрок сборной Португалии: Роналду на 100% заслужил выйти в старте на матч с Турцией

Экс-игрок сборной Португалии: Роналду на 100% заслужил выйти в старте на матч с Турцией
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Экс-игрок сборной Португалии Антониу Фонсека высказался об игре нападающего Криштиану Роналду в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 с Чехией (2:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Провод – 62'     1:1 Гранач – 69'     2:1 Консейсау – 90+2'    

«Криштиану – это очень важный игрок для нынешней сборной Португалии. Его присутствие на поле органично влияет на всех игроков вокруг него, включая и соперников. Игра Роналду влияет на игровые стратегии и, конечно же, решения игроков на поле. Он на сто процентов заслужил выйти в старте на следующий матч», – приводит слова Фонсеки Metaratings.

Следующий матч Португалия проведёт 22 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Боруссия) с Турцией, начало в 19:00 мск.

В минувшем сезоне Роналду сыграл 45 матчей, забил 44 мяча и отдал 13 голевых передач.

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