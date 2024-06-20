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Лионель Месси — о победе на ЧМ: казалось, все хотели, чтобы всё закончилось именно так

Лионель Месси — о победе на ЧМ: казалось, все хотели, чтобы всё закончилось именно так
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил о победе на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

В финале аргентинцы обыграли сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

ЧМ-2022 - финальный раунд . Финал
18 декабря 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 3
4 : 2
Франция
1:0 Месси – 23'     2:0 Ди Мария – 36'     2:1 Мбаппе – 80'     2:2 Мбаппе – 81'     3:2 Месси – 108'     3:3 Мбаппе – 118'    

«Я всегда был благодарен за любовь, которую получал на протяжении всей своей карьеры. И мне казалось, что все хотели, чтобы всё закончилось именно так, что я не мог уйти из футбола, не став чемпионом мира. Слава богу, это случилось и для меня всё увенчалось успехом, я достиг гораздо большего, чем мечтал, когда начинал.

Я считаю, что всё происходит не просто так и что всё предначертано. По мне, если этому суждено быть, значит, этому суждено быть, и это суждено быть сейчас. И это отмечено, и бог предусмотрел, что всё должно быть именно так, и поэтому это произошло», — приводит слова Месси AméricaTV.

С 21 июня по 15 июля пройдёт Кубок Америки – 2024 в США. Сборная Аргентины выступит в группе А с Перу, Чили и Канадой.

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