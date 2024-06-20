Лионель Месси — о победе на ЧМ: казалось, все хотели, чтобы всё закончилось именно так

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил о победе на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

В финале аргентинцы обыграли сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

«Я всегда был благодарен за любовь, которую получал на протяжении всей своей карьеры. И мне казалось, что все хотели, чтобы всё закончилось именно так, что я не мог уйти из футбола, не став чемпионом мира. Слава богу, это случилось и для меня всё увенчалось успехом, я достиг гораздо большего, чем мечтал, когда начинал.

Я считаю, что всё происходит не просто так и что всё предначертано. По мне, если этому суждено быть, значит, этому суждено быть, и это суждено быть сейчас. И это отмечено, и бог предусмотрел, что всё должно быть именно так, и поэтому это произошло», — приводит слова Месси AméricaTV.

С 21 июня по 15 июля пройдёт Кубок Америки – 2024 в США. Сборная Аргентины выступит в группе А с Перу, Чили и Канадой.

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