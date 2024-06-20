Орлов: Глушенков всё время ищет мяч. Так играли в «Зените» Аршавин, Данни, Малком

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о возможном переходе нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в «Зенит».

«Насчёт возможного трансфера Горшкова в «Зенит» я ещё не думал. Но если его хотят взять, наверное, это решение тренера. Он перспективный парень, игрок сборной страны, даже забивает — при том что защитник.

А Глушенков тащил «Локомотив». Но главное — его диапазон действий. Он же забегает слева, справа. Вы посмотрите на Витинью в сборной Португалии — постоянно ищет мяч. Это связующее звено, игрок, который готовит комбинацию, придумывает её. Клаудиньо в своих лучших матчах действовал так, Малком. Когда они хорошо физически готовы, то жаждут участвовать в каждой атаке. В такой же манере играет Глушенков — постоянно ищет и просит мяч и всегда готов продолжать атаку. Такой, кстати, был и Андрей Аршавин в «Зените», и Данни. Они создавали на поле интригу», — сказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В минувшем сезоне Глушенков сыграл 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 21 голевую передачу.

Материалы по теме Амарал: Горшков и Глушенков должны хотеть играть за «Спартак». Предложений я не делал

€ 60 млн на трансферы «Зенита». Что не так с Игнашевичем. ПЛН #70