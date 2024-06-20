Геннадий Орлов предложил «Краснодару» поменять тактику под Смолова и Кордобу

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов прокомментировал переход нападающего московского «Динамо» Фёдора Смолова в «Краснодар».

«Сейчас Смолов возвращается в «Краснодар», и это, на мой взгляд, хорошо. Но вот Силкин, хороший тренер, говорит, что Фёдор не сможет выдержать конкуренцию с Кордобой. А почему они не могут-то рядом, вдвоём играть? Играл же Смолов с Тюкавиным в паре? Играл. Если у вас два сильных нападающих, так поменяйте тактику.

Когда в «Зенит» пришли Азмун и Дзюба, сколько дискуссий было: кто же из них будет центральным нападающим? Допускали, что Сердара на край поставят. А они играли 4-4-2, и центральные защитники не знали, что делать против них. Были матчи, когда Дзюба с Азмуном просто «раздевали» соперников по центру. Защитникам ведь тоже приходилось учиться действовать в такой ситуации», — сказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В минувшем сезоне Смолов сыграл 34 матча, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.

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