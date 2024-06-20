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Словения — Сербия: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 20 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словении и Сербии.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Трансляцию вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

Национальные команды Словении и Сербии на Евро-2024 выступают в группе С с Англией и Данией.

В 1-м туре Словения сыграла вничью с Данией — 1:1, а Сербия минимально уступила англичанам со счётом 0:1.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен. Самыми титулованным сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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