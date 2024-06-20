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Паршивлюк рассказал, как принял решение войти в тренерский штаб московского «Динамо»

Паршивлюк рассказал, как принял решение войти в тренерский штаб московского «Динамо»
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Экс-защитник московского «Динамо», «Спартака», «Ростова» и «Анжи» Сергей Паршивлюк рассказал об обстоятельствах принятия решения завершить карьеру игрока и стать членом тренерского штаба бело-голубых.

«Сейчас смешанные чувства, потому что всё случилось так быстро и неожиданно. Я посоветовался с семьёй, детьми – вместе сели, поговорили и приняли решение, что нужно двигаться дальше в новый этап жизни, связанный с футболом. Плюс клуб предложил мне сразу войти в штаб Марцела, а это прекрасный старт моего нового пути.

Долго ли общались на эту тему? Недолго. Мы переговорили с Марцелом и Желько Бувачем, услышал то, что они хотят от меня, чем я смогу помочь и какие будут обязанности. Потом поговорил с семьёй, с родителями, после чего уже принял взвешенное решение», — приводит слова Паршивлюка официальный сайт «Динамо».

Ранее стало официально известно, что 35-летний правый защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк завершил карьеру действующего игрока и войдёт в состав тренерского штаба бело-голубых. В прошедшем сезоне на счету Сергея 21 матч за клуб во всех турнирах и один результативный пас.

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