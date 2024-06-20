«Написал в группу, чтобы меня не судили строго». Паршивлюк — о своих задачах в «Динамо»

Экс-игрок и новый тренер московского «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал, за что будет отвечать в тренерском штабе бело-голубых.

«По общению с Марцелом я понял, что обязанности внутри штаба делегируются на повседневной основе. На планёрках буду получать задания и вникать в них. Для меня это всё в новинку, так что уже написал в группу, чтобы меня не судили строго. Потому что у меня одно представление со стороны футболиста, а то, что с другой стороны, для меня пока тёмный лес. Я полон энтузиазма и сил, чтобы помочь нашей команде сделать главный шаг», — приводит слова Паршивлюка пресс-служба «Динамо».

35-летний правый защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк после завершения сезона-2023/2024 принял решение закончить карьеру футболиста и ответил согласием на предложение руководства бело-голубых войти в состав тренерского штаба команды.