Паршивлюк: год бился во все стены, чтобы начать обучение на тренера, но мне везде отказали

Экс-защитник и новый член тренерского штаба московского «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о возникших у него проблемах с обучением на тренерскую лицензию.

«Успел ли уже начать обучение на тренера? К сожалению, в России сейчас нельзя быть действующим футболистом и учиться на тренера. Я год бился во все стены, чтобы начать обучение, но мне везде отказали. Так что подаю документы на этой неделе в группу на лицензии A и Б, чтобы сразу получить лицензию А. Планирую через 14 месяцев это осуществить», — приводит слова Паршивлюка официальный сайт московского «Динамо».

Ранее стало официально известно, что 35-летний правый защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк принял решение завершить карьеру действующего игрока и войти в состав тренерского штаба бело-голубых. В сезоне-2023/2024 на счету Паршивлюка 21 матч за «Динамо» во всех турнирах и одна голевая передача.