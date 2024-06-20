Результаты игрового дня Евро-2024, трансферная цель Флика в «Барселоне». Главное к утру
Прошли матчи 2-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024, Хорватия сыграла вничью с Албанией (2:2), Германия обыграла Венгрию (2:0), а Шотландия не смогла победить Швейцарию (1:1), стало известно имя нападающего, которого Ханс-Дитер Флик хочет видеть в «Барселоне», полузащитник сборной Германии Тони Кроос приблизился к рекорду Хави на Евро. Главное к утру – в подборке чемпионата.
- Евро-2024: результаты матчей 19 июня, турнирная таблица.
- Стало известно имя игрока, которого Флик хочет видеть в атаке «Барселоны».
- Тони Кроос вплотную приблизился к статистическому рекорду Хави в матчах Евро.
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