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Результаты игрового дня Евро-2024, трансферная цель Флика в «Барселоне». Главное к утру

Прошли матчи 2-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024, Хорватия сыграла вничью с Албанией (2:2), Германия обыграла Венгрию (2:0), а Шотландия не смогла победить Швейцарию (1:1), стало известно имя нападающего, которого Ханс-Дитер Флик хочет видеть в «Барселоне», полузащитник сборной Германии Тони Кроос приблизился к рекорду Хави на Евро. Главное к утру – в подборке чемпионата.