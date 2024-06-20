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20 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Евро-2024

Результаты игрового дня Евро-2024, трансферная цель Флика в «Барселоне». Главное к утру
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Прошли матчи 2-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024, Хорватия сыграла вничью с Албанией (2:2), Германия обыграла Венгрию (2:0), а Шотландия не смогла победить Швейцарию (1:1), стало известно имя нападающего, которого Ханс-Дитер Флик хочет видеть в «Барселоне», полузащитник сборной Германии Тони Кроос приблизился к рекорду Хави на Евро. Главное к утру – в подборке чемпионата.

  1. Евро-2024: результаты матчей 19 июня, турнирная таблица.
  2. Стало известно имя игрока, которого Флик хочет видеть в атаке «Барселоны».
  3. Тони Кроос вплотную приблизился к статистическому рекорду Хави в матчах Евро.
  4. Тренер «Бостона» Маззулла рассказал, какую роль сыграл Хосеп Гвардиола в финале НБА.
  5. «Реал» определился с двумя кандидатами на замену Карвахалю в 2025 году.
  6. УЕФА наказал Сербский футбольный союз по итогам матча с Англией на Евро-2024.
  7. «Идеальный момент, чтобы отомстить». Чжичжэнь – о сенсационной победе над Медведевым.
  8. Лионель Месси сравнил давление в МЛС и Европе.
  9. Защитника сборной Шотландии Тирни унесли на носилках во время матча ЧЕ со Швейцарией.
  10. Главный тренер сборной Англии Саутгейт высказался о критике команды под его руководством.
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