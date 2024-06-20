Паршивлюк: тренера бояться не нужно, его нужно уважать и доверять ему

35-летний тренер московского «Динамо» Сергей Паршивлюк, вошедший в состав штаба бело-голубых сразу после завершения карьеры действующего игрока, ответил на вопрос о том, нужно ли будет его опасаться молодым футболистам.

«Кому из молодых игроков стоит больше всего опасаться тренера Паршивлюка? Не надо никому опасаться, потому что я пока ещё не тренер, так как лицензии нет, а только член тренерского штаба. Тренера бояться не нужно, его нужно уважать и доверять ему. Так что для меня главная задача – добиться доверия футболистов своими решениями и подсказом. Поначалу сконцентрируюсь на этом и буду впитывать информацию от более опытных членов тренерского штаба, а дальше уже как-то пытаться помогать чем-то своим», — приводит слова Паршивлюка пресс-служба «Динамо».

35-летний правый защитник Сергей Паршивлюк завершил карьеру футболиста в московском «Динамо» после окончания сезона-2023/2024 и принял предложение руководства бело-голубых войти в состав тренерского штаба Марцела Лички.