ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Паршивлюк: тренера бояться не нужно, его нужно уважать и доверять ему

Паршивлюк: тренера бояться не нужно, его нужно уважать и доверять ему
Аудио-версия:
Комментарии

35-летний тренер московского «Динамо» Сергей Паршивлюк, вошедший в состав штаба бело-голубых сразу после завершения карьеры действующего игрока, ответил на вопрос о том, нужно ли будет его опасаться молодым футболистам.

«Кому из молодых игроков стоит больше всего опасаться тренера Паршивлюка? Не надо никому опасаться, потому что я пока ещё не тренер, так как лицензии нет, а только член тренерского штаба. Тренера бояться не нужно, его нужно уважать и доверять ему. Так что для меня главная задача – добиться доверия футболистов своими решениями и подсказом. Поначалу сконцентрируюсь на этом и буду впитывать информацию от более опытных членов тренерского штаба, а дальше уже как-то пытаться помогать чем-то своим», — приводит слова Паршивлюка пресс-служба «Динамо».

35-летний правый защитник Сергей Паршивлюк завершил карьеру футболиста в московском «Динамо» после окончания сезона-2023/2024 и принял предложение руководства бело-голубых войти в состав тренерского штаба Марцела Лички.

Материалы по теме
Паршивлюк: год бился во все стены, чтобы начать обучение на тренера, но мне везде отказали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android