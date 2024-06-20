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Шакири установил на Евро-2024 два уникальных достижения для Европы и Швейцарии

Шакири установил на Евро-2024 два уникальных достижения для Европы и Швейцарии
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19 июня на поле стадиона «Райн-Энерги» в немецком Кёльне завершился матч 2-го тура группового турнира чемпионата Европы — 2024 между сборными Шотландии и Швейцарии. Игра завершилась вничью со счётом 1:1, автором гола швейцарцев стал 32-летний полузащитник Шердан Шакири.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
1 : 1
Швейцария
1:0 Мактоминей – 13'     1:1 Шакири – 26'    

Отличившись в этой игре, Шакири установил сразу два уникальных достижения, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Одно из них является национальным — Шердан стал первым швейцарским игроком, забивавшим на трёх разных чемпионатах Европы. Ранее Шакири отметился одним забитым мячом на Евро-2016 и тремя голами на Евро-2020.

Кроме того, Шердан Шакири стал первым автором гола на чемпионате Европы, выступающим за клуб из Северной или Южной Америки. В феврале 2022 года швейцарский хавбек перешёл из французского «Лиона» в «Чикаго Файр» из американской МЛС.

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