Шакири установил на Евро-2024 два уникальных достижения для Европы и Швейцарии

19 июня на поле стадиона «Райн-Энерги» в немецком Кёльне завершился матч 2-го тура группового турнира чемпионата Европы — 2024 между сборными Шотландии и Швейцарии. Игра завершилась вничью со счётом 1:1, автором гола швейцарцев стал 32-летний полузащитник Шердан Шакири.

Отличившись в этой игре, Шакири установил сразу два уникальных достижения, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Одно из них является национальным — Шердан стал первым швейцарским игроком, забивавшим на трёх разных чемпионатах Европы. Ранее Шакири отметился одним забитым мячом на Евро-2016 и тремя голами на Евро-2020.

Кроме того, Шердан Шакири стал первым автором гола на чемпионате Европы, выступающим за клуб из Северной или Южной Америки. В феврале 2022 года швейцарский хавбек перешёл из французского «Лиона» в «Чикаго Файр» из американской МЛС.