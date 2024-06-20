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Луис де ла Фуэнте: есть философия — мы должны контролировать наш футбол

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался об игровой философии национальной команды.

Сегодня, 20 июня, испанцы сыграют со сборной Италии во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«При любых обстоятельствах мы стремимся быть сильнее. У нас разные игроки, которые способны адаптироваться в различных условиях. Есть философия: мы должны контролировать наш футбол, нашу игру в пас.

Но футбол меняется. Выпады становятся стремительнее, и мы стараемся атаковать как можно быстрее. Мы хотим создать тот стиль, который позволит нам побеждать», – приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

После 1-го тура Испания лидирует с 3 очками в группе В с Италией (3 очка), Албанией (1 очко) и Хорватией (1 очко).

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