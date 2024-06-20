Словения — Сербия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 16:00

Сегодня, 20 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словении и Сербии. В качестве главного арбитра встречи выступит Иштван Ковач из Румынии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Трансляция матча Словения — Сербия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Национальные команды Сербии и Словении выступают в группе C с Англией и Данией. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Словения сыграли вничью с Данией (1:1), в то время как Сербия уступила Англии (0:1). По состоянию на сегодняшний день сборная Словении занимает третье место в группе C, а сербы располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице.