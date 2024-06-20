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Александр Головин отреагировал на переход Матвея Сафонова в «ПСЖ»

Александр Головин отреагировал на переход Матвея Сафонова в «ПСЖ»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на переход своего соотечественника, вратаря Матвея Сафонова, в «Пари Сен-Жермен».

«Рад за Матвея. Он переходит в качественную лигу, где постарается выйти на новый для себя уровень. Понятно, что будет непросто, его ждёт серьёзная конкуренция, но можно только приветствовать его выбор и стремление получить новый вызов в карьере.

В то же время нужно отметить, что и французский чемпионат получает сильного игрока, который вырос и сделал себе имя в РПЛ. Это тоже важно, потому что для российского футбола это отличная реклама и хорошая имиджевая история», — сказал Александр Головин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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