Александр Головин отреагировал на переход Матвея Сафонова в «ПСЖ»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на переход своего соотечественника, вратаря Матвея Сафонова, в «Пари Сен-Жермен».

«Рад за Матвея. Он переходит в качественную лигу, где постарается выйти на новый для себя уровень. Понятно, что будет непросто, его ждёт серьёзная конкуренция, но можно только приветствовать его выбор и стремление получить новый вызов в карьере.

В то же время нужно отметить, что и французский чемпионат получает сильного игрока, который вырос и сделал себе имя в РПЛ. Это тоже важно, потому что для российского футбола это отличная реклама и хорошая имиджевая история», — сказал Александр Головин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.