Полузащитник «Спартака» Зиньковский рассказал, как провёл отпуск в Японии

Футболист московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, как провёл свой отпуск в Японии.

«Решили выбраться подальше, чем Турция или Эмираты. Что-то нестандартное. В прошлом году с женой летали в Марокко, в этом — в Японию. Всё понравилось, очень интересно. Другая культура, другая страна — круто!

Гарри Поттер один из моих любимых фильмов, мы фанаты с женой. И Гарри Поттер, и Диснейленд — посетили всевозможные парки. Также посетили Universal. Всё посмотрели, погуляли, прониклись атмосферой. Отдохнули. Не знаю, куда поедем дальше. За выбор отвечает жена. Пока не думали, что будет следующее.

Отдохнуть за отпуск удалось. Времени было достаточно. Мы вернулись в Москву за неделю. Хотели ещё в Стамбул слетать — чуть-чуть пахлавы поесть, но я сказал: хватит (смеётся). Лишнего веса нет. У меня, как обычно, минус пара килограммов. Тренировался и готовился», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.