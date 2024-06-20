«Мы считаем это комплиментом». Защитник Англии Уолкер — о роли фаворитов

Защитник сборной Англии Кайл Уолкер высказался о предстоящем матче группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Дании, а также о роли фаворитов.

«Игроки полностью сосредоточены на предстоящем матче и готовы показать себя с лучшей стороны. Впереди очень важная игра.

Думаю, мы должны быть довольны ситуацией и условиями, в которых мы находимся. У нас хорошая команда с хорошими игроками. Если нас считают фаворитами, хорошо, мы не спорим с этим. Мы считаем это комплиментом», — приводит слова Уолкера официальный сайт УЕФА.

Сборные Дании и Англии встретятся сегодня, 20 июня. Команды будут играть на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Начало матча — в 19:00 по московскому времени.