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«Мы считаем это комплиментом». Защитник Англии Уолкер — о роли фаворитов

«Мы считаем это комплиментом». Защитник Англии Уолкер — о роли фаворитов
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Защитник сборной Англии Кайл Уолкер высказался о предстоящем матче группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Дании, а также о роли фаворитов.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игроки полностью сосредоточены на предстоящем матче и готовы показать себя с лучшей стороны. Впереди очень важная игра.

Думаю, мы должны быть довольны ситуацией и условиями, в которых мы находимся. У нас хорошая команда с хорошими игроками. Если нас считают фаворитами, хорошо, мы не спорим с этим. Мы считаем это комплиментом», — приводит слова Уолкера официальный сайт УЕФА.

Сборные Дании и Англии встретятся сегодня, 20 июня. Команды будут играть на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

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