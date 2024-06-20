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Махачкалинское «Динамо» сообщило об уходе полузащитника Абдурагимова

Махачкалинское «Динамо» сообщило об уходе полузащитника Абдурагимова
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Махачкалинское «Динамо» и полузащитник Рамазан Абдурагимов решили не продлевать контракт. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Спасибо, Рамазан, за многолетний добросовестный труд на благо команды! И успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении клуба.

«Сказать, что расставание для меня безболезненное, было бы неправдой. В команде много людей, которые за эти годы стали для меня, можно сказать, родными. Я очень благодарен всем, кто со мной работал и играл сначала в «Махачкале», а затем в «Динамо». Пришло время доказывать свою состоятельность в другом клубе. «Динамо» от всего сердца желаю успехов в Премьер-Лиге. Надеюсь и верю, что болельщики клуба продолжат поддерживать его так же ярко и мощно, как делали это до сих пор», — сказал Абдурагимов.

В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги 26-летний Рамазан Абдурагимов провёл пять матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России.

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