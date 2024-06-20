Иван Ломаев: история с Безруковым — какой-то сюр, даже Бузова комментировала

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался об общественном резонансе, вызванном шуткой защитника казанского «Рубина» Руслана Безрукова про «денежки на карту» от «Краснодара».

— Мне кажется каким-то сюром, что это так раздули. Просто человек пошутил. Кому-то это не понравилось. Из-за этого сделали медийную бомбу… Сказал человек такое после игры на эмоциях. В футбольных кругах, я думаю, точно никто не воспринял это негативно — из тренеров, футболистов и специалистов. Видел, что слова Безрукова даже Бузова комментировала. Странно. Человек просто пошутил и всё!

Иногда у нас могут раздуть из мухи слона, поэтому надо быть чуть-чуть поспокойнее. Но, повторюсь, в моём понимании Безруков ничего плохого не сказал, — сказал Ломаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Полностью интервью с Иваном Ломаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.