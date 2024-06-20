Голкипер «Крыльев Советов» Ломаев выбрал топ-3 вратарей сезона в РПЛ

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Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев назвал тройку лучших вратарей сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги. В неё вошли Матвей Сафонов, который провёл сезон в «Краснодаре», Александр Максименко из московского «Спартака» и Евгений Латышонок, выступавший за калининградскую «Балтику».

«Мотя, Макси и Латышонок. Женя первые туров десять так ярко себя не проявлял, но концовку чемпионата выдал сумасшедшую», — сказал Ломаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Ранее стало известно, что Матвей Сафонов из «Краснодара» перешёл во французский «Пари Сен-Жермен», а санкт-петербургский «Зенит» осуществил трансфер Евгения Латышонка из «Балтики».

Полностью интервью с Иваном Ломаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.