ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «Крыльев Советов» Ломаев выбрал топ-3 вратарей сезона в РПЛ

Голкипер «Крыльев Советов» Ломаев выбрал топ-3 вратарей сезона в РПЛ
Александр Максименко
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев назвал тройку лучших вратарей сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги. В неё вошли Матвей Сафонов, который провёл сезон в «Краснодаре», Александр Максименко из московского «Спартака» и Евгений Латышонок, выступавший за калининградскую «Балтику».

«Мотя, Макси и Латышонок. Женя первые туров десять так ярко себя не проявлял, но концовку чемпионата выдал сумасшедшую», — сказал Ломаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Ранее стало известно, что Матвей Сафонов из «Краснодара» перешёл во французский «Пари Сен-Жермен», а санкт-петербургский «Зенит» осуществил трансфер Евгения Латышонка из «Балтики».

Полностью интервью с Иваном Ломаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android