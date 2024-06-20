Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев назвал тройку самых неудобных для себя игроков в РПЛ

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о тройке самых неудобных для себя игроков в Российской Премьер-Лиге. В неё вошли полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков, нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев и форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин.

«Максим Глушенков — 100%. Он суперталант, хотя номинально не нападающий. Ваня Сергеев — очень умный футболист. Играл с ним в одной команде. Ещё Тюка, конечно. Костя сумасшедший футбол показал в этом сезоне», — сказал Ломаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Иван Ломаев провёл 21 матч. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России.

Полностью интервью с Иваном Ломаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.